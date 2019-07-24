ريفي: المجازر في ادلب وصمة عار على جبين الانسانية

لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "المجازر التي تحصل في إدلب وصمة عار على جبين الإنسانية، فإلى متى إستمرار الإبادة في ​سوريا​؟ ننحني إجلالا أمام شهداء سوريا الأبرار، أما مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية فلو توهموا الإنتصار لبعض الوقت فمصيرهم المحاكمة والقصاص".

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