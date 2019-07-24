جونسون يجذب 72 ألف متابع في 24 ساعة

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دبي: بمعدل 3 آلاف متابع في كل ساعة، جذب بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد متابعين جددًا لحسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" خلال 24 ساعة من وقت الإعلان عن فوزه بالمنصب.

24 ساعة كانت كافية لكي يجذب جونسون 72 ألف متابع جديد لحسابه ليرتفع العدد من 640.4 ألف متابع إلى 716.2 ألف، وهو الأمر الذي يطرح سؤالاً حول أسباب هذا الإقبال الكبير على منصة جونسون عبر تويتر.

وقد كان هناك تبايناً حاداً بين من يرون أن أهمية المنصب جذبت لها هذه الأعداد الهائلة من المتابعين، فهو في نهاية الأمر أصبح رئيساً لوزراء بريطانيا التي تعد واحدة من أكثر القوى تأثيراً في السياسة والإقتصاد العالميين.

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البعض الآخر يرى أن الخطاب القوي المختصر الذي ألقاه جونسون بعد فوزه بالمنصب كان له مفعول السحر في جذب المتابعين له، فقد قالها بلغة قوية ومباشرة "سوف ننجز بريكست ونهزم خصومنا ونعيد توحيد صفوفنا ونلهم بريطانيا طريقاً للتوهج من جديد".

وعلى الرغم من وجاهة هذه التفسيرات ومنطقيتها، إلا أن جاذبية شخصية جونسون المثير للجدل والذي يشبهه البعض بدونالد ترامب كان من بين العوامل القوية التي جعلت حسابه عبر موقع تويتر يجذب 3 آلاف متابع كل ساعة خلال الساعات ال24 الماضية

تغريدتان فقط غرد بهما جونسون منذ لحظة فوزه بالمنصب، أقواها وأكثرها تفاعلية تلك التي تلت اعلان فوزه، حيث فاقت تعليقاتها 16 ألفاً وإعادة التغريد 15 ألفاً والإعجاب 76 ألفاً ومن المتوقع أن يصل جونسون لرقم المليون في عدد المتابعين خلال الأيام القليلة القادمة.

جونسون في قصر باكينغهام لتولي مهام رئاسة الحكومة رسميًا