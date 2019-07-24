اليورو إلى أقل مستوى في شهرين

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty اليورو

ونزلت العملة الموحدة 0.1 بالمئة إلى 1.1137 دولار، بعد أن بلغت في وقت سابق 1.1127 دولار، وهو أقل مستوى منذ 30 مايو.

وسجل اليورو أقل مستوى في عامين عند 1.1105 دولار في مايو.

وفقد اليورو اثنين بالمئة من قيمته منذ بداية الشهر الجاري مع وضع المستثمرين في الاعتبار احتمال نزول أكبر لتكلفة الاقتراض في منطقة اليورو تحت مستوى صفر. وساهم الدولار الأقوى بشكل عام في خسائر اليورو.

وزاد الدولار بعد أن توصلت واشنطن لاتفاق لرفع حد الاقتراض الحكومي وهو ما يقول محللون إنه قد يحد من إقبال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة.

Advertisements

واستقر الدولار أمام سلة من العملات عند 97.704 بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في 5 أسابيع عند 97.76 في وقت سابق عقب مكاسب سجلها بنحو 0.5 بالمئة في اليوم السابق.

وارتفع الجنيه الإسترليني قليلا من مستوياته المتدنية بعد فوز بوريس جونسون في السباق لشغل منصب رئيس وزراء بريطانيا المقبل، وتركز اهتمام المستثمرين علي احتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وفي أحدث تعاملات، صعد الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.2479 دولار، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أقل مستوى في 27 شهرا عند 1.2382 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي.

وصعدت العملة البريطانية مقابل اليورو 0.4 بالمئة، إلى 89.290 بنس.