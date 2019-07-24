وكيل "رياضة البرلمان" يكشف تطورات جديدة في ملف ترميم ستاد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
قال دكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب بورسعيد بالمجلس، مساء اليوم الأربعاء، إن كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري الأسبق، أبدى استعداده للتكفل بمصاريف المكتب الهندسي الذي سيضع مخطط تطوير وترميم استاد المصري.
وأشار "حسين"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة المؤتمرات بالمدينة الرياضية في بورسعيد، إلى أن وزير الشباب أكد على أن إحدى الجهات التي تولت ترميم ملاعب أمم أفريقيا، تتولى أعمال ترميم وتطوير ستاد المصري بنفس المستوى الذي شهدته البطولة، كما سيتم إرسال لجنة فنية خلال الفترة القليلة المقبلة، لتفقد الاستاد وتحديد الأعمال المطلوبة وإنهاء الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع الترميم والتطوير وتحديد البرنامج الزمني.
وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة على أنه لا يوجد مشكلة في إنشاء ستاد دولي ثان في بورسعيد، لكن مع الاحتفاظ بالاستاد الحالي وترميمه وتطويره كونه أساسيًا وأحد الأصول في محافظة بورسعيد.
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