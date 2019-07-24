محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا رويس بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة. وحرص البابا تواضروس على هامش العظة الأسبوعية على الاستماع إلى بعض أبناء الكنيسة القبطية في العراق، الذين قدموا تراتيل باللغة السريانية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بحضور "أقباط من العراق".. البابا تواضروس يلقى عظته من كاتدرائية العباسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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