إصابة دبلوماسي بيلاروسي خلال هجوم في أنقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - انقرة - (أ ش أ):
أصيب دبلوماسي بالسفارة البيلاروسية بالعاصمة التركية (أنقرة) إثر تعرضه لإطلاق نار من عسكري تركي متقاعد مساء اليوم الأربعاء.
وأوردت صحيفة (ديلي صباح) التركية - على موقعها الإلكتروني - أن المستشار الإداري البيلاروسي ألكساندر بوجانشيف أصيب بعيارين ناريين أثناء سيره مع أحد أبناءه البالغ من العمر 13 عاما بالقرب من مقر السفارة التركية عندما فتح رجل النار عليه .
وذكرت الصحيفة أنه كان هناك خلاف طويل بين الدبلوماسي البيلاروسي والرجل الذي هاجمه الذي اتضح أنه رجل عسكري متقاعد، مضيفة أنه أطلق النار على نفسه في الرأس بعد ذلك ما تسبب في مقتله.
وفتحت السلطات التركية تحقيقا في الحادث.
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