مولر: لم يتم استدعاء الرئيس ترامب لاستكمال التحقيق في الوقت المحدد

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال المحقق الأمريكي الخاص السابق روبرت مولر اليوم الأربعاء إنه لم يصدر مذكرات استدعاء لإجراء استجواب مباشر مع الرئيس دونالد ترامب لاستكمال تحقيقه في الوقت المحدد.
وأضاف مولر أنه كان يخشى من أن تدفع هذه الخطوة البيت الأبيض إلى رفع طعون قانونية اعتراضا على مثل هذا الاستجواب.
وتابع مولر قائلا إن متابعة مثل هذا الاستجواب كان يعني أن فريق الرئيس ترامب سيكون في "خضم التحقيق لفترة طويلة من الزمن"، مشيرًا إلى "الحاجة الأساسية للإسراع في إنهاء التحقيق".
من جانبه، حاول جاي سيكولو محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طي صفحة التحقيق الذي يجريه مولر، وذلك على الرغم من مواصلة المحقق الخاص الإدلاء بشهادته في جلسة استماع أمام الكونجرس اليوم.
وأضاف سيكولو قائلا " يفهم الشعب الأمريكي أن هذه القضية قد انتهت. إنهم يدركون أيضًا أن القضية مغلقة".
وتابع محامي الرئيس الأمريكي قائلا "إن التحقيق أجراه "مدعون عامون متحيزون سياسياً" فشلوا في العثور على "عرقلة للعدالة أو مؤامرة أو تواطؤ" مع روسيا.
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