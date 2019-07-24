محلل سياسي: الصراع بين أمريكا وإيران وصل حد التحدي

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي

للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حالة النزاع الأمريكي الإيراني أخذت شكل من أشكال التحدي بين الطرفين، لافتًا إلى أن أمريكا قالت لن نؤمن الملاحة البحرية لحساب دول غنية ذات رأس مال بدون مقابل.

و أوضح غباشي، في تصريح لـ"بوابة الوفد" أن أمريكا أدركت بأن الحرب مع إيران تعني أشتعال منطقة الخليج بالكامل و هذا ما يسعى إليه ترامب، مشيرًا إلى أن الصراع بين الطرفين و صل إلى مرحلة صدام تفوق الحد و الكل فيها خاسر، الأمر الذي من شأنه يعطل مصالح الدول في المنطقة.

وأضاف نائب رئيس المركز العربي

للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مضيق هرمز يمر به حوالي 18 مليون برميل يوميًا حيث أن التحكم به يعتبر كارثة بكل المقايس، لافتًا إلى أن غلق مضيق باب المندب يعني غلق ميناء قناة السويس الذي يعد عصب الملاحة في المنطقة.

و ذكر أن المناطق المائية التي خارج الحدود تأخذ تأخذ شكل الحماية الدولية و السيطرة عليها للأقوى، لافتًا إلى أن احتجاز الحكومة البريطانية، ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، يعد بمثابة رد فعل على ما اقترفته إيران

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بحق احتجاز ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز.

واختتم الصراع بين إيران و أمريكا و كوريا مدرسة في التعامل السياسي على العالم العربي التعلم منه، خاصة و أن المنطقة العربية هى الخاسر في ظل هذه المناورات التى يسعى كل طرف وضع قدمة على الأراضي العربية و في النهاية المصلحة تصب في صالح إسرائيل سعيًا لتفتيت الوطن العربي".

جدير بالذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد أنَّ إيران لن تستسلم في أي مفاوضات تدور بينها وبين واشنطن، مشددًا على أنّ إيران مستعدة لمفاوضات عادلة وقانونية تحفظ عزتها.

وأكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أنّ احتجاز ناقلة النفط "جريس-1" في جبل طارق، عملية قادتها حكومة جبل طارق تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، مشيدا بالقيادة المثيرة للإعجاب التي أبداها رئيس حكومة جبل طارق طوال هذه العملية.