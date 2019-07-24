لبحث إنهاء الحرب التجارية مع الصين.. وزير الخزانة الأمريكي يزور بكين الأسبوع المقبل

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين اليوم أنه سوف يزور بكين في الأسبوع القادم من أجل بحث إنهاء الحرب التجارية القائمة منذ نحو عام بين الولايات المتحدة والصين.
ونقل راديو (صوت أمريكا) عن منوشين القول - فى تصريح - إنه يعتزم خلال الزيارة - التي تستغرق يومين - بحث عدد كبير من القضايا مع المسئولين
مناقشة قطاع عريض من القضايا من بينها العجز التجاري وانتقال التكنولوجيا بين الدولتين.
على صعيد متصل، أكد البيت الأبيض - في بيان أصدره بهذا الصدد - أن محادثات وزير الخزانة الأمريكي مع المسئولين في بكين تهدف إلى تحسين العلاقات التجارية بين الطرفين وسوف تشمل
ومن المنتظر أن يشارك الممثل التجاري الأمريكى روبرت لايتهايز في المحادثات التي يجريها منوشين مع المسئولين فى شنغهاى يوم /الثلاثاء/ المقبل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني تشى جين بينج قد اتفقا - خلال مشاركتهما في قمة العشرين التى عقدت باليابان الشهر الماضى - على وقف اتخاذ اية خطوات عدائية جديدة لاتاحة الفرصة للطرفين لاستئناف المفاوضات التجارية بينهما.
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