مقتل 6 أشخاص في الهجوم الانتحاري على مقر بلدية مقديشيو

لقي 6 أشخاص مصرعهم في الهجوم الانتحاري الذي وقع في وقت سابق اليوم بمقر بلدية مقديشيو.

وأفاد مسئولون صوماليون - وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية - بأن انتحاريا تمكن من دخول مبنى البلدية وفجر نفسه، ما أدى إلى مصرع الأشخاص الستة فضلا عن إصابة عمدة مقديشيو ونائبه بإصابات بالغة. انتحاريا تمكن من دخول مبنى البلدية وفجر نفسه، ما أدى إلى مصرع الأشخاص الستة فضلا عن إصابة عمدة مقديشيو ونائبه بإصابات بالغة.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن حركة الشباب الصومالية المتمردة أعلنت مسئوليتها عن هذا التفجير الانتحاري الذي وقع بعد وقت قصير من مغادرة جيمس سوان المبعوث الجديد للأمم المتحدة لدى الصومال لمقر البلدية، حيث كان في زيارة ودية لعمدة المدينة.

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