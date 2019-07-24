أعلنت القوات المسلحة تكليف الفريق أول محمد عثمان الحسين برئاسة هيئة الأركان السودانية. وجاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها كشفت محاولة انقلاب شارك فيها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد. كشفت محاولة انقلاب شارك فيها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد. وأكدت أنه تم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم.

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