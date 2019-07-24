تيريزا ماي لزعيم المعارضة: وقتك انتهى

وجهت تيريزا ماي في آخر جلسة برلمانية أسبوعية تحضرها كرئيسة وزراء بريطانيا، كلمات لاذعة لزعيم "حزب العمال" المعارض، جيريمي كوربين، عندما اقترحت عليه أن يحذو حذوها ويترك منصبه.

وقالت ماي مخاطبة كوربين: "بوسعي أن أنهي الحديث بالقول: لقد تقبلت بصفتي زعيمة حزب الأمر عندما انتهى وقتي.. ربما حان الوقت الآن لتفعل الشيء نفسه".

ولاقت تصريحات رئيسة الوزراء السابقة صيحات استحسان عالية

من نواب حزب المحافظين وهتافات تطالبها بقول "المزيد".

ويشعر كثير من نواب "حزب العمال" بعدم الرضى عن قيادة كوربين، لا سيما تعامله مع أزمة معاداة السامية المستمرة منذ فترة طويلة داخل الحزب، ومراوغته بشأن موقف الحزب من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه يتمتع بدعم قوي من القواعد الشعبية

Advertisements

للحزب.

جدير بالذكر أنه أفلت في عام 2016 من محاولة للإطاحة به.

إلى ذلك، تنحت تيريزا ماي عن منصبها وسلمت زمام الأمور رسميا لخليفتها، بوريس جونسون، يوم الأربعاء، بعد ما يزيد قليلا عن 3 سنوات في المنصب، وذلك بعد فشلها في إتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونجت ماي من تصويت على سحب الثقة في ديسمبر، لكن بعد رفض الاتفاق الذي اقترحته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 3 مرات، خضعت ماي لضغوط من نواب حزبها لترك الساحة لشخص آخر.