الدبلوماسية العمانية وصناعة السلام خلال مسيرة نصف قرن

على مدى قرابة خمسة عقود من مسيرة النهضة العُمانية الحديثة وبناء الدولة العصرية، فقد أصبح لسلطنة عُمان سياسة خارجية واضحة الملامح تتسم بالتوازن والحياد الإيجابي والتركيز على البعد الإنساني في العلاقات الدولية والسلم الدولي، وأن السلام والاستقرار لا يصنعه سوى تقريب وجهات النظر والحوار، وعدم التدخل في شئون الآخرين، يظل كذلك أمرا محوريا واستراتيجيا في هذه السياسة، وفي مقابله عدم السماح للأطراف الأخرى بالتدخل في الشأن الداخلي العماني.

هذه السياسة التي وجدت الاهتمام الكبير والرعاية من السلطان قابوس بن سعيد كانت تضع في المقام الأول مصلحة الدولة والإنسان العماني وأن يعيش الشعب في أمان وسلام، وأن التكامل الإنساني والاقتصادي هو أقرب الطرق إلى التعايش في العالم المعاصر؛ فهو علامة المدنية والتحضر والإنسانية.

لقد بنت سلطنة عُمان رؤيتها للسياسة الخارجية اعتمادا على تراث متراكم وإرث حضاري، ومن ثم تلك الرؤية العميقة للقيادة السياسية الذي عمل على التوفيق بين ذلك الإرث التاريخي ومعطيات الراهن بالنظر إلى العوامل الجديدة ومستجدات الحياة المعاصرة، وقد تكلل عن ذلك مفاهيم وقيم راسخة وثابتة من المبادئ التي تأسس عليها النهج العماني الذي يمكن الاصطلاح عليه بـ "دبلوماسية السلام".

يشير هذا المصطلح الذي يميز السياسة العُمانية إلى سياسة ترغب في التعايش الإنساني بين جميع دول العالم من خلال الاحترام المتبادل، والتعاون لأجل خير ومصلحة الجميع، بحيث يعرف كل طرف من الأطراف ما له وما عليه، ولا بد أن المستقبل دائما يكون للخيارات السلمية التي تقوم على البعد التكاملي في إنجاز المصالح من خلال الأمور ذات الاهتمام المشترك بين شعوب العالم.

وتشير دراسات سياسية إلى أن "دبلوماسية السلام العُمانية" أصبحت اليوم علامة مميزة لسلطنة عمان، يشار إليها وترغب بعض الدول في الاستزادة منها معرفة، للتعرف على سياستها من خلال النهج الواضح والملموس على صعيد الممارسة الواقعية.

إن هذا الطريق والمسار لم يتأسس إلا وفق إرادة واعية ونهج سديد عمل طوال العقود الماضية على أن يكون لعُمان بصمتها الخاصة في الأدبيات الدولية في مجالات السياسة، وهذا نابع من إدراك القيادة السياسية أن

السبيل الوحيد للوحدة الإنسانية هو الإيمان بقوة التنوع وأن الاختلاف في الثقافات والأفكار والقيم لا يعني التشرذم، بقدر ما يشير إلى عناصر التلاقي الذي يمكن أن يتم من خلال الوعي بهذا الاختلاف.

تتويجاً لجهود 49 عاما من البناء.

الدقم بوابة سلطنة عُمان على العالم

وبينما تستعد سلطنة عُمان للاحتفال بالعيد الوطني التاسع والأربعين في 18 نوفمبر المقبل وهو يتوج جهود قرابة نصف قرن من تنفيذ خطط واستراتيجيات بناء دولة عصرية حديثة، باتت الدقم بوابة عُمان على العالم.

فعلى مساحة 2000 كيلومتر.. ترتسمُ جغرافية الأمل في مستقبل اقتصاديٍّ وطنيٍّ تنافسي أكثر ازدهارًا وأسرع نموًا، وأكثر قدرة على جَذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بفرص متنوعة وقطاعات واعدة وحزم استثمارية جاذبة، ومنظومة متكاملة من البُنى الأساسية والمرافق تَتَسارع جهود إتمام مراحلها وفق أعلى المعايير الدولية؛ لتنزَع اليوم عن الدقم لقب "الولاية الساحلية"، وتضعها على قَوَائم المناطق الاقتصادية الكبرى في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كمركز اقتصاديٍّ ولوجستي واعدٍ يفتح ذراعيه على العالم، وِفْق توجيهات من جانب السلطان قابوس وتكامُل جهود الحكومة، لإنفاذ خطط التنويع وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وبسط مظلة التنمية على كافة محافظات السلطنة.

فالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بحوضها الجاف، ومينائها مُتعدد الأغراض، وما بها من مواقع سياحية وصناعية ولوجيستية، وميناء الصيد، والمدينة التعليمية، والمدينة السكنية الحديثة، ومحطة توليد الكهرباء وتحلية المياه، مخدومة جميعها بشبكة نقل متعددة الوسائط؛ على رأسها واحد من أحدث المطارات الإقليمية في المنطقة "مطار الدقم"، وشبكة طُرق بريَّة تربط المنطقة بولايات ومحافظات السلطنة المختلفة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثمّ منطقة الشرق الأوسط، وشرقي إفريقيا، وجنوب شرقي آسيا، مع انتظارٍ لإنجاز مشروع السكة الحديدية.

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كل هذه العوامل تُشكل مجتمعةً -إذا ما أضيف إليها العمق الجيوإستراتيجي

بقُربها من الأسواق الرئيسية في آسيا والمحيط الإقليمي- مُمكِّنات تحفيز لتحقيق الهدف الوطني من إنشاء المنطقة، والمتمثل في تحقيق التّوازن في التنمية المحلية، عبر تنشيط الدور الاقتصادي للمنطقة بشكل خاص، ومحافظة الوسطى عمومًا، في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتدعيم قطاع إعادة التصدير، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السلطنة.

لتقدِّم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نفسها اليوم على أنها "بوابة عُمان على العالم"، لا سيما في ظل وتيرة العمل المتسارعة الذي تقوم به هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لمكافأة تطلعات واهتمامات المستثمر المحلي والأجنبي، وتنويع حزم الحوافز والتسهيلات، إضافة لمنظومة الترويج محليا وعالميًّا.

فالحوض الجاف هو ثاني أكبر مرفق من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كونه يسمح بإصلاح 10 سفن في آن واحد؛ مختلفة الأنواع والأحجام بما فيها السفن التجارية والسياحية وسفن الحاويات وناقلات النفط، وتتضمَّن الخطط المستقبلية إضافة حوض عائم إلى المرفق لرفع طاقته الاستيعابية الإجمالية وزيادة كفاءته التشغيلية.

ميناء متعدد الأغراض

وفي إطار جهود تعزيز المقومات الاستثمارية بالمنطقة، ثمة جهود عمانية متواصلة لتطوير ميناء الدقم متعدد الأغراض، وفق أحدث وأرقى المواصفات العالمية والميناء يعتبر مُكمِّلاً للموانئ القائمة في السلطنة، كما أنه من المتوقع مستقبلاً أن يقوم بدور محوري في تنمية وتطوير المنطقة الوسطى.

وبالتوازي مع هذه الخُطة المدروسة لتطوير المنطقة، يشهد مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية تقدما ملحوظا في سير العمل بالحزم الإنشائية الثلاث؛ وتمثل المصفاة أهمية كُبرى في التنمية الاقتصادية بالمنطقة؛ باعتبارها أحد المشاريع الرئيسية في قطاع النفط والبتروكيماويات؛ وبالتالي ستتبع المشاريع الأخرى بما يسمى القطاع العلوي والسفلي، كما أن الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستُسهم في دعم الكثير من الأعمال في المصفاة والمقاولين أثناء الإنشاءات، وسيترتب على ذلك توفير العديد من الوظائف أمام المواطنين.

كما أن قطاع الثروة السمكية بالدقم يعتبر من القطاعات الواعدة؛ نظرا لما تتميز به المنطقة من مخزون كبير من الثروة السمكية يُسهم في رفد القطاعات الأخرى بالمنطقة وتنشيط الحركة الاقتصادية بالدقم، بفضل الموقع الاستراتيجي المطل على بحر العرب، والمفتوح على المحيط الهندي، وهي منطقة معروفة على مستوى العالم بوجود مخزون سمكي كبير.

المدينة الصينية

تبلغ حجم الاستثمارات الصينية المتوقع ضخها حتى نهاية العام 2022 نحو 10 مليارات دولار، لتشييد المدينة الصينية الصناعية العمانية بالمنطقة، ومن المقرر أن يصل عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدينة إلى حوالي 35 مشروعا.

يبقى القول أن الإمكانيات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وجهود العمل المتواصلة، إضافة الامتيازات والميزات الاستثمارية، وخُطط التسهيلات المحفزة، وجهود الترويج الدؤوبة، باتتْ مُؤهلة لتَرجمة وصف "بوابة عُمان على العالم" على أرض الواقع.