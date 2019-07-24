وداع وقدوم ماي وجونسون في باكينجهام

وصلت ماي إلى قصر باكينجهام بعد أن كانت قد حضت في وقت سابق جونسون على إنجاز بريكست “بطريقة تصب في صالح المملكة المتحدة بأسرها” مما يلمح إلى الانقسامات العميقة التي تسببت بها هذه المسألة في البلاد، وبعيداً عن القصر الملكي، قدم وزير المالية البريطاني فيليب هاموند استقالته قبيل تسلم جونسون مهام رئاسة الحكومة قائلا، إن الرئيس الجديد للحكومة يجب أن يختار شخصا “يتوافق تماما مع سياساته”.
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