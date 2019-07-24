إسبر يتولى منصبه على رأس البنتاجون

كواليس
يملك إسبر معرفة تامة بكواليس الكونجرس، حيث قدم المشورة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وخصوصا الجمهوري تشاك هاجل الذي أصبح فيما بعد وزيرا للدفاع، لكن علاقاته مع قطاع الصناعة الدفاعية أثارت بعض الاستياء خلال إجراءات المصادقة على تعيينه، وستكون القرارات الأولى لوزير الدفاع الجديد موضع متابعة دقيقة، وخصوصا في القضايا الحساسة مثل نشر قوات على الحدود المكسيكية منذ أشهر، في ما يعتبره مسؤولون عدة في البنتاجون هدرا للمال.
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