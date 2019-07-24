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إسبر يتولى منصبه على رأس البنتاجون

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بعد 7 أشهر على استقالة مدوية للجنرال السابق في مشاة البحرية الأميركية (مارينز) جيمس ماتيس، أصبح للولايات المتحدة وزيرا أصيلا للدفاع هو مارك إسبر الذي أقسم اليمين في البيت الأبيض بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مراسم أداء وزير الدفاع الجديد اليمين “إنه يوم مهم جدا لبلدنا”. وأضاف “ليس هناك شخصية مؤهلة أكثر منه لقيادة وزارة الدفاع”.

كواليس

يملك إسبر معرفة تامة بكواليس الكونجرس، حيث قدم المشورة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وخصوصا الجمهوري تشاك هاجل الذي أصبح فيما بعد وزيرا للدفاع، لكن علاقاته مع قطاع الصناعة الدفاعية أثارت بعض الاستياء خلال إجراءات المصادقة على تعيينه، وستكون القرارات الأولى لوزير الدفاع الجديد موضع متابعة دقيقة، وخصوصا في القضايا الحساسة مثل نشر قوات على الحدود المكسيكية منذ أشهر، في ما يعتبره مسؤولون عدة في البنتاجون هدرا للمال.


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