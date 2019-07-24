مولر: تقريري لم يبرئ ترمب

أعلن المحقق الخاص روبرت مولر أمس أمام الكونجرس أنّ تقريره حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية لم يبرّئ الرئيس دونالد ترمب بشكل تام، ولا سيّما من شبهة إعاقة سير العدالة، وذلك خلافا لما يؤكّده الرئيس الأميركي، وفي افتتاح جلسة مرتقبة بشدة قال مولر أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب إنّ “ما خلص إليه التحقيق يشير إلى أن الرئيس لم يبرّأ من أفعال يشتبه بأنّه ارتكبها”، وفي معرض ردّه على أسئلة رئيس اللجنة جيري نادلر قال المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي “كلا”، التقرير الواقع في 448 صفحة لم يبرئ ترمب، ويتحدّث مولر في التقرير الذي يقع في أكثر من 400 صفحة عن الجهود، التي بذلتها روسيا لمساعدة ترمب عام 2016، لكن يضيف أنه لم يتمكن من إيجاد أي دليل يثبت حصول تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترمب الانتخابية.



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