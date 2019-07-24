حظر 3313 حسابا للملالي

حظر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عدداً من الحسابات الخاصة بحكومة الملالي لانتهاكها قواعد الموقع، وقال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مهدي عقبائي “كشفت شركة الأمن السيبراني فاير آي في يونيو الماضي عن الشبكة التي كان عملها نشر تقارير مزيفة لدعم نظام الملالي”.

وأزال تويتر “شبكة مكونة من 2800 حساب غير موثوق في أوائل مايو، أنشأها النظام الإيراني”, وكان موقع فيسبوك أزال 513 حسابا متعلقا بحكومة الملالي بسبب السلوك المنسق المزيف، وتابع عقبائي “تدير قوات الحرس ووزارة المخابرات الآلة السيبرانية الضخمة للملالي بتكلفة باهظة من أموال الشعب الإيراني، وتستخدم الآلاف من عناصر قوات الحراس والبسيجيين والقراصنة والهكرز المرتبطين بهم، ووظيفتهم هي التضليل وضخ المعلومات الكاذبة”.

تبادل ناقلات

في مناورة جديدة للهروب من التبعات، وبعد ممارسة طهران للقرصنة عبر المياه الدولية واحتجازها السفن المدنية والناقلات، لمح الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إلى استعداد طهران لتبادل الناقلات مع بريطانيا وإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامج بلاده النووي والعقوبات. وصرح روحاني “لا نريد استمرار التوتر مع بعض البلدان الأوروبية”.

إسقاط وتنصل

وفي تنصل جديد أدعت إيران أنه لم يسقط لها أي طائرة مسيرة، رداً على ما صرح به قائد القيادة الأميركية الوسطى “سنتكوم” الجنرال كينيث ماكنزي، أول من أمس، حين قال، إن “سفينة عسكرية أميركية ربما أسقطت طائرتين إيرانتيين مسيرتين في منطقة الخليج الأسبوع الماضي”.

وقال ماكنزي لشبكة “سي بي إس” “نحن واثقون من أننا أسقطنا طائرة مسيرة واحدة، وربما أسقطنا طائرة ثانية”، ولاحقا قال متحدث باسم “سنتكوم” الكولونيل ايرل براون، إن السفينة قامت بـ”عمل دفاعي” بعد “احتكاك عدائي من قبل (طائرتين مسيرتين) إيرانيتين في المياه الدولية”. وأضاف “راقبنا واحدة تتحطم في المياه، لكننا لم نلحظ أي ارتطام بالمياه للثانية”.

حسابات إيرانية حظرها تويتر

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وكالة الأنباء الرسمية ايرنا

حسابات خاصان لوكالة مهر للأنباء

حساب نادي المراسلين الشباب المرتبط بإذاعة وتلفزيون النظام

حساب علي رضا زاكاني المقرب من خامنئي

حساب خاص ببيت خامنئي

حسابات متعلقة بمستخدمين آخرين من عناصر البسيج وقوات الحرس