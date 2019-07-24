من الجربوعي إلى المهندي

تونس (وكالات)

عزز تسريب «نيويورك تايمز» للاتصال الهاتفي بين خليفة كايد المهندي، رجل الأعمال المقرب من أمير قطر تميم بن حمد، والسفير القطري في الصومال حسن بن حمزة هاشم، أدلة تورط الدوحة من خلال أذرعها الدبلوماسية والاقتصادية في دعم الجماعات المتطرفة لتنفيذ تفجيرات وهجمات في الصومال، بهدف تعزيز مصالحها في منطقة القرن الإفريقي، وضرب مصالح القوى المناهضة لأجنداتها. وذكر التسريب، أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام سفاراته أو دبلوماسييه في دعم وتوجيه الإرهاب خدمة لمصالحه، فقد شهدت تونس وليبيا حوادث مشابهة لما عرفته الصومال. فقبل سنوات، ادعت تونس على ضابط قطري بتهمة تمويل تنظيمات إرهابية. ويدعى هذا الضابط وهو جنرال متقاعد من القوات القطرية سالم علي الجربوعي، وهو ملاحق من القضاء التونسي منذ عام 2014، بتهمة تبييض الأموال لتمويل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة في كل من ليبيا وتونس وسوريا. وكشف النائب بالبرلمان عن حزب نداء تونس، منجي الحرباوي، أن المعلومات التي تم رصدها وجمعها من قبل فرق الجهات المختصة بوزارة الداخلية، حول نشاط الجربوعي، كشفت أن هذا الرجل الغامض والخطير كان على علاقة مباشرة بقائد أركان القوات المسلحة القطرية حمد بن علي العطية، وباقتفاء أثره، تبين أنه يقيم علاقات بعدد من الأطراف والجمعيات المتشددة.