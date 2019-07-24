«ميديا بارت» يطالب بتحقيق أممي

باريس (وكالات)

رأى موقع «ميديا بارت» الفرنسي أن تقرير «نيويورك تايمز» عن تورط قطر بتفجير بوصاصو في الصومال مايو الماضي، والذي يأتي بعد تقرير آخر لصحيفة «وول ستريت جورنال» عن تسهيلات قدمتها قطر لممول «القاعدة» خليفة السبيعي، يعزز اتهام سمعة قطر كداعمة للإرهاب. وقال جوناثان شانزر، المحلل السابق لشؤون تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية: «لقد مر وقت طويل منذ تقديم دليل جديد على تمويل قطر للإرهاب. كنت أتساءل عما إذا كانوا قد تجاوزوا هذه العتبة أو أنهم قد أصبحوا أكثر حذراً. لكن اتضح أن لا شيء قد تغير، نفس النظام، ونفس الأساليب، ونفس تمويل الإرهاب».

وتساءل موقع «ميديا بارت»: «هل يستطيع علي بن فطيس المري، النائب العام القطري، التحقيق بحرية في هذه الفضيحة الجديدة؟»، ورد: «ذلك غير وارد. كما أوضحنا العام الماضي، ساعد علي بن فطيس المري أفراداً من عائلته الذين قد انضموا إلى تنظيم القاعدة». واعتبر الموقع أنه لمواجهة هذه الأدلة الجديدة الدامغة، سيكون من المثير للاهتمام إنشاء لجنة تحقيق لدى الأمم المتحدة. ولا شك في أن قطر ستستخدم من جديد ملياراتها لتبييض سمعتها».