إثيوبيا تمنع دخول سودانيين التقيا الاستخبارات القطرية

أديس أبابا (وكلات) قررت إثيوبيا منع اثنين من قادة الحركات المسلحة السودانية من دخول أراضيها، بعد اجتماعهما قبل 3 أسابيع، بالمسؤول عن الملف السوداني في المخابرات القطرية، مطلق القحطاني.

وكان القحطاني عقد اجتماعاً قبل 3 أسابيع، في منزل السفير القطري بأديس أبابا، حضره اثنان من قادة الحركات المسلحة، هما الطاهر حجر، وهو زعيم إحدى الحركات المسلحة، وهادي إدريس زعيم «حركة تحرير السودان»، وهو عضو في الجبهة الثورية، وعلى إثر هذا الاجتماع، أصدرت السلطات الإثيوبية قراراً بمنعهم من دخول البلاد. وكانت السلطات الإثيوبية أمرت، قبل أيام، بترحيل رئيس «حركة العدل والمساواة» السودانية، جبريل إبراهيم، بعد اجتماعه بالسفير القطري بمنزله، لافتةً إلى أن تدخلات من الوساطة الأفريقية والإثيوبية أوقفت القرار.

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