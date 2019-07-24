المسماري: حان وقت معاقبة قطر

طرابلس (مواقع إخبارية)

أشار الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إلى أن صحيفة «نيويورك تايمز» أكدت تورط المخابرات القطرية في أعمال إرهابية بقيامها بتفجيرات في الصومال، ودعمها للإرهابيين هناك. وقال في تصريح لـ«العربية.نت»: «سبق وتحدثنا في سنوات ماضية وفي مناسبات إعلامية سواء مؤتمرات، أو لقاءات، وندوات إعلامية محلية ودولية عن دور قطر الإرهابي في ليبيا والمنطقة بالكامل، وقدمنا الوثائق والمستندات التي تثبت ما ذكرناه سابقا، وطرحنا أسماء عناصر قطرية رسمية بينها ضباط مخابرات ودبلوماسيون، وشرحنا دورهم في دعم الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح، إضافة للدعم السياسي واللوجستي بصفة عامة».

وقال: «حان وقت معاقبة قطر، وتقليم أظافرها الوسخة». وأضاف: «تحدثنا كثيرا، وأكدنا في كل مرة أن قطر أصبحت تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وكذلك للمنطقة الإقليمية ولمنابع الطاقة». وتابع: «نؤكد اليوم أن محاربة الإرهاب لا تقتصر على قتال الإرهابيين، بل يجب أن تقطع كل وسائل الدعم، وتجفيف منابع المال الفاسد، ومعاقبة الداعمين والمناصرين لهذه العصابات الإرهابية التدميرية وعلى رأسها الدول والمنظمات التي تتستر بحقوق الإنسان وباسم الدين من أجل تنفيذ مآربها الخبيثة والتي تعد تهديدا أمنيا للإنسانية كافة ولمصالح الشعوب المشتركة التي يأتي في مقدمتها الأمن والاستقرار».