مقتل 7 وإصابة رئيس بلدية مقديشو بتفجير انتحاري

مقديشو (وكالات) سقط 7 قتلى وعدد من الجرحى بينهم رئيس بلدية مقديشو عبد الرحمن عمر عثمان وعدد من المسؤولين الصوماليين أمس في تفجير انتحاري استهدف مقر البلدية. وقال محمد عبد الله تولاه لإذاعة مقديشو الحكومية «إنّ رئيس البلدية أصيب في الانفجار وهو حالياً يتلقى العلاج. وأصيب أيضاً بعض من مساعديه. هذا العمل الإرهابي لن يثنينا عن خدمة الجمهور». وقال أحد أقارب الضحايا، لـ«رويترز»: «أصيب في التفجير كثير من المسؤولين المحليين ومنهم ابن عمي، كما أصيب رئيس بلدية مقديشو.. توجه انتحاري إلى قاعة اجتماعات سيراً ثم فجّر نفسه». بينما أكد ضابط شرطة صومالي يدعى محمد حسين أن سبعة أشخاص قتلوا، بينما أصيب عمدة مقديشو، وأضاف أن مسؤولين في الحكومة الصومالية كانوا من بين القتلى.

ولم ترد سوى تفاصيل محدودة حول الانفجار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، إلا أنه يحمل بصمات حركة الشباب الإرهابية.

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