الجزائر.. تعيين قائد جديد لجهاز الدرك الوطني

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تعيين العميد عبد الرحمان عرعار قائداً جديداً لقوات الدرك الوطني، التي تقود التحقيقات في قضايا فساد.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية بثه التلفزيون الحكومي "وقع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مرسوماً رئاسياً، تم بموجبه تعيين العميد عبد الرحمان عرعار قائداً للدرك الوطني خلفاً للعميد غالي بلقصير الذي أنهيت مهامه".

وتم تعيين بلقصير قبل سنة خلفاً للواء مناد نوبة، الذي يواجه تهماً بالفساد مع قادة عسكريين كبار أحدهم رهن الحبس هو اللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية (شمال غرب).

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وتقود فرقة البحث والتحري للدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع التحقيقات في أكبر قضايا الفساد في الجزائر.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل بدأت حملة واسعة للتحقيقات في قضايا فساد، أسفرت عن سجن اثنين من رؤساء الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والعديد من الوزراء.