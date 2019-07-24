هانت يعلن عن عدم مشاركته في حكومة بوريس جونسون الجديدة

أعلن وزير خارجية بريطانيا، جيريمي هانت، اليوم الأربعاء أنه لن يشترك في الحكومة الجديدة برئاسة بوريس جونسون، بعد رفض عرض رئيس الوزراء المحافظ الجديد عليه تولي منصب مختلف.

وقال هانت فى تغريدة على موقع تويتر:" كان شرف لي لو أنني واصلت عملي، ولكني أتفهم حاجة رئيس وزراء جديد لاختيار فريقه".

وكان هانت قد خسر أمام جونسون في انتخابات زعامة حزب المحافظين لخلافة تيريزا ماي.

وتعهد هانت بتقديم "الدعم الكامل" لجونسون كمشرع عن حزب المحافظين داخل البرلمان البريطاني. اقرأ أيضاً.. جيرمي هانت يهنئ جونسون على فوزه بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا

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