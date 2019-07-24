الجيش اليمني يعلن مقتل 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي في الضالع

أعلنت قوات الجيش اليمني الوطني، اليوم الأربعاء، مقتل 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في معارك بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقال بيان نشره موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني الوطني، إن "قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع استراتيجة شمالي محافظة الضالع عقب معارك ضارية، أسفرت عن مقتل 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية وإصابة آخرين، فضلاً عن تدمير عدد من الآليات التابعة لها".

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وأضاف البيان أن "قوات الجيش حررت مناطق، موقع والحمراء والأقواز والعظم، بالإضافة إلى قرى القهرة وصولان والرفقة غربي منطقة مريس".

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش استعادت خلال المعارك عربات وكميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة.