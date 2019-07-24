مولر: تقرير التحقيق في تدخل روسيا لم يبرئ ترامب

أعلن المحقق الخاص روبرت مولر، اليوم الأربعاء، أمام الكونغرس أن تقريره حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية لا يبرئ دونالد ترامب بشكل تام، بخاصة من شبهات إعاقة سير العدالة خلافاً لما يؤكده الرئيس الأميركي.

وفي افتتاح جلسة مرتقبة بشدة، قال مولر أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب إن "ما خلص إليه التحقيق يشير إلى أن الرئيس لم يبرّأ من أفعال يشتبه بأنه ارتكبها".

وفي معرض رده على أسئلة رئيس اللجنة جيري نادلر، قال المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "كلا، التقرير الواقع في 448 صفحة لم يبرئ ترامب".

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وكان مولر قد حقق على مدى نحو عامين فيما إذا كان فريق ترامب الانتخابي قد أبرام اتفاقات سرية مع ممثلين عن الحكومة الروسية بشأن أي تدخلات محتملة لموسكو في المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة عام 2016، وما إذا كان ترامب قد أعاق التحقيقات القضائية.

ورغم أن مولر لم يجزم بما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة، إلا أنه لم يبرئ الرئيس صراحة من هذه التهمة، بل ترك الكرة في ملعب الكونجرس، ليتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات مع ترامب.