كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خليفة حفتر: الجيش سيرفع راية النصر في قلب العاصمة قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر أن الجيش سيرفع راية النصر من قلب العاصمة الليبية طرابلس قريبا.

وقال حفتر في كلمة متلفزة، مساء اليوم الأربعاء "هدفنا هو تحرير البلاد من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، حتى لا تبقى حبة تراب واحدة يجرؤ الإرهاب أن يدنسها بأقدامه النجسة"، متابعا "لتصبح ليبيا بلدا آمنا مستقرا، ويحيا شعبنا حرا أبيا مطمئنا يرسم خارطة مستقبلة بإرادته الحرة"​​​.

وشدد حفتر "الشعب والجيش سيرفع راية النصر في قلب العاصمة قريبا.. وانتصارنا على الإرهابيين وأنصارهم، وعلى كل من رفع السلاح ليعتدي على المواطنين، لتصبح طرابلس مدينة السلام للمقيمين فيها، ومن دخلها فهو آمن".