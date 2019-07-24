كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقيلة صالح: تدخل تركيا في ليبيا لصالح الإخوان أصبح واضحا الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نحن في حرب ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا ونحارب بأسلحة قديمة، لكننا

نتعاون مع دول صديقة للحصول على الدعم والسلاح

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وفقاً للعربية، أكد، اليوم الأربعاء، إن وجود المصرف المركزي في طرابلس سبب التحالف بين الميليشيات المسلحة والسراج.

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح،

وأضاف صالح:

طلبنا مرارا من السراج ترك الإخوان وميليشيات طرابلس لكنه رفض ذلك،

مشيراً إلى إن تدخل تركيا في ليبيا لصالح جماعة الإخوان أصبح واضحا الآن.



