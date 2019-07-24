كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحنيطي قائداً للجيش الأردني خلفاً لفريحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوماً بتعيين اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيساً لهيئة الأركان المشتركة.

كما أصدر الملك مرسوماً بإحالة الفريق الركن محمود الفريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة على التقاعد.

وشغل الحنيطي سابقاً قائد سلاح الجو الملكي الأردني.

وتولى محمود عبدالحليم فريحات رئاسة الأركان المشتركة الأردنية منذ 2 أكتوبر 2016. تم ترفيعه بقرار ملكي إلى رتبة فريق اعتباراً من 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.