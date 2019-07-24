كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تستمر في دعمها للمنظمات الإرهابية وتزوّد الحوثيين بطائرات "درون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستمرّ إيران في ممارسة سياساتها التخريبية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، وذلك من خلال دعمها للمنظمات الإرهابية في هذه البلاد، على رأسهم ميليشات الحوثيين في اليمن وميليشيا حزب الله اللبناني.
وفي حديث لصحيفة "عكاظ"، لفت برومو إلى أنّ "إيران صنعت طائرات من دون طيار "درون"، وكلفت ذراعها حزب الله اللبناني بمهمة إيصالها إلى الميليشيات الحوثية عبر البحر إلى اليمن، وقد اعتدى الحوثيون بها على الأراضي السعودية".
وأوضح أن "إيران زودت كلاً من النظام السوري وميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات الحوثية بطائرات "أبابيل"، وهي طائرة انتحارية تحمل رؤوساً متفجرة، وتصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة".