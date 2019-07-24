كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تكليف الفريق أول ركن محمد عثمان برئاسة الأركان السودانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية "العربية" مساء اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة أعلنت تكليف الفريق أول محمد عثمان الحسين برئاسة هيئة الأركان السودانية.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها كشفت محاولة انقلاب شارك فيها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد.

وأكدت أنه تم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم.