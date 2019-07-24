لطيفة أحرار: يجب الاستثمار في الثقافة لحماية المجتمع من العنف والتطرف-فيديو

قالت الفنانة لطيفة أحرار، أننا في المغرب، مطالبون بالاستثمار في الميدان الثقافي لحماية بلدنا من العنف والتطرف، مبرزة أن الثقافة والرياضة كفيلين للانقاد من الإنفلاتات.
وطالبت أحرار في حديثها مع “اليوم 24″، أن يتم الاستثمار في القاعات المتعددة الاختصاصات، وفي مسرح الشارع، وفي الفنون الأدائية، وكل هذا يحتاج إلى إرادة الحقيقية.
وأبرزت لطيفة أحرار أن سبب قلة حضورها في السنتين الأخريتين إلى انشغالها بدراسة ماستر في السينما الوثائقية.
ووعدت أحرار الجمهور بمفاجأتهم بأعمال مميزة هذه السنة في السينما والمسرح.
وتشارك أحرار في المهرجان الدولي لسينما التنوع بتازة، وحضرت لعرض فيلم شاركت فيهما هما “تازة”، و “علا مدريد فيسكا بارسا”.
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