كوكا كولا” تُطلق ثلاث نكهات جديدة خاصة بالصيف.. وتجمع 560 طن من النفايات-التفاصيل

كشفت شركة “كوكا كولا”، اليوم الأربعاء عن تفاصيل ثلاث النكهات الجديدة التي طرحتها حصريا خلال هذا الصيف.

ويتعلق الأمر بكوكا كولا بالخوخ بدون سكر، وهواي بالأناناس، وسبرايت بالنعناع، حيث يمكن للمستهلك تذوق هذه المشروبات الجديدة المتوفرة في علب من حجم 25cl أو في قنينة PETالجديدة من حجم 33cl.

وكشفت إيمان بلمجدوب، مديرة التسويق في شركة “كوكا كولا” المغرب، خلال الندوة الصحافية في الدار البيضاء، أن هذه المشروبات لن تكون على طول السنة، وإنما خلال هذه الثلاثة الأشهر، حيث أن النكهات هي من أجل فترة الصيف.

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ومن بين الجديد الذي اعتمدته الشركة، هو أساور في قنينات المشروبات الغازية البلاستيكية “براسلي”، يمكن صاحبه من ولوج منطقة الألعاب “فان زون كوكا كولا” على الشاطئ، في 7 مدن هي الجديدة، الصويرة، إيمي ودار، عين الذئاب، المهدية، مارتيل، والسعيدية، حيث تضم منطقة الألعاب السقوط الحر، خيط اندفاع، منطقة القفز، منطقة الألعاب، مكان للاسترخاء، بالإضافة إلى حفلات مجانية مساء كل سبت بمشاركة فنانين مغاربة.



وككل سنة، وللعام 11 على توالي، تنظم الشركة جولات تنظيف الشواطئ يوميا و إعادة تدوير النفايات المجمعة، حيث ثم ما بين 2012-2018، تنظيم أزيد من 400 يوم تنظيف وتحسيس، جندت خلالها 200 شاب كمسؤولي شواطئ. وتم خلال هذه الحملات نشر 1200 سلة قمامة، كما تم جمع 68.000 كيس من النفايات التي بلغ وزنها الإجمالي أزيد من 560 طن.

وعلى مدى الدورات السابقة استفاد أزيد من 285 ألف شخص من عمليات التوعية والتحسيس.