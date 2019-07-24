هواوي تريد جعل المغرب أول من يطلق خدمات الجيل الخامس G5 في إفريقيا

تسعى شركة التكنولوجيا الصينية “هواوي” إلى أن تجعل المغرب أول بلد إفريقي يحظى بتقنية الجيل الخامس من الأنترنت 5G..

وكشف مسؤولو العملاق الصيني، خلال مؤتمرهم السنوي التاسع لموردي شمال إفريقيا، الذي عُقد في الصخيرات، الأسبوع الماضي، عن اختيارهم المغرب لإطلاق هذه التقنية المعروفة بقوة صبيبها، وسرعتها الكبيرة في الاتصال بالأنترنت.

وقال مدير التسويق، والاستراتيجية في “هواوي” المغرب، شكيب عاشور، “نريد أن تكون المملكة أول من يطلق الجيل الخامس في إفريقيا”، “نحن قادة العالم في الجيل الخامس، ونريد أن نكون الشركة الرائدة في المغرب”.

وليست “هواوي” اللاعب الوحيد في المغرب، فيما يخص خدمة 5G. ، إذ في مارس الماضي، دخلت شركة “إريكسون” المنافسة أمام الشركة الصينية في المغرب.

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وكانت أكثر من شركة اتصالات مغربية قد أعلنت أنها صارت جاهزة لإطلاق خدمة الجيل الخامس، وعلى رأسها “إينوي”، التي تعاونت مع “هواوي” نفسها.

وأعلنت “إينوي”، في مارس الماضي، أنها قامت بتحديث شبكتها الأساسية لتصبح متناسقة مع منصات 5G الافتراضية.

وكانت “هواوي” قد أكدت أن “إينوي شريكتنا الاستراتيجية في منطقة شمال إفريقيا”.