اللاعب هشام ليوس يشق طريقه الاحترافية في أوروبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع اللاعب هشام أنطوان ليوس (19 عاما)، ابن بلدة معليا بمنطقة الجليل الأعلى على عقد احترافي يقضي بانتقاله للعب بصفوف فريق كارباتي لفيف الذي ينافس ضمن الدوري الأوكراني الممتاز.

ونشأ ليوس بفرق محلية عديدة من بينها باوك معليا وشبيبة اتحاد أبناء سخنين، حيث أنهى موسمه الأخير برفقة الأخير وقد ساهم باحتلاله للمركز الثالث في الدرجة العليا.



وبهذا الصدد، قال اللاعب هشام ليوس في حديث لـ"عرب 48"، إنني "وقعت اليوم بشكل رسمي على عقد انضمامي لفريق كارباتي لمدة 3 سنوات، بعد النجاح في اجتياز كشوفات الفريق، وأنا سعيد جدا بذلك وأتمنى النجاح والتوفيق في هذه التجربة الاحترافية".

وأضاف أنني "أجيد اللعب بوظيفة مهاجم، وقد حظيت باهتمام فرق محلية عديدة بالإضافة إلى تلقي عرض من فريق كارباتي الذي أبدى رغبة شديدة بالحصول على خدماتي نظرًا لإعجابهم بالعروض التي أقدمها على أرضية الملعب".

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وأكد أنني "أسعى إلى تمثيل بلدي ومجتمعنا العربي في الداخل على أكمل وجه، وكلي أمل بأن أحقق طموحاتي بالوصول إلى أعلى المستويات والدوريات في أوروبا مثل الدوري الإسباني أو الإنجليزي".

وختم ليوس بالقول إنني "أتوجه بالشكر لكل من دعمني ووقف إلى جانبي حتى وصولي إلى هذه التجربة الاحترافية، وأخص بالذكر عائلتي وأصدقائي والمدربين أندريه فران وأيمن أبو يونس وشادي زبيدات ورشيد طربيه على كل ما قدموه من أجل تطوير خامتي الكروية".

ومن جانبه، ذكر والد اللاعب هشام، أنطوان ليوس، في حديث لـ"عرب 48"، أن "ابني لعب في السنوات الأخيرة بصفوف شبيبة اتحاد أبناء سخنين وقبلها في فريق باوك معليا وغيرها من الفرق، وفي الموسم الأخير قاد الفريق السخنيني لإنجاز له وحصد المركز الثالث ضمن دوري الدرجة العليا لفرق الشبيبة".

وتابع أن "عدة فرق أوروبية أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات ابني بعد مشاهدة مقطع فيديو له، وكان أسرعها فريق كارباتي لفيف من الدوري الأوكراني الممتاز الذي سارع إلى دعوته للاختبارات حتى طلب المدرب من إدارة الفريق التوقيع معه وضمه إلى صفوف الفريق لأنه رأى به موهبة كروية مذهلة".

وأنهى ليوس بالقول إن "مدرب الفريق قام بالاعتماد على ابني ضمن التشكيلة الأساسية للفريق في مباريات التحضير للدوري حتى يكون جاهزا لأصعب مباراتين في الدوري وهما ضد دينامو كييف يوم الأربعاء المقبل وضد بطل الدوري، شاختار دونيتسك، يوم 4 من آب/أغسطس المقبل".