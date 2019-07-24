اصابة ثلاثة اشخاص بحادث سير شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، باصابة ثلاثة اشخاص بحادث سير شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاثة اشخاص اصيبوا، مساء اليوم، بجروح خطيرة بانقلاب عجلتهم على شارع القناة مقابل حي البساتين منطقة الشعب".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.