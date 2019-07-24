دولة القانون: كتلتنا كانت داعمة لنظام 1،7 الانتخابي

وقال المتحدث باسم الكتلة بهاء الدين نوري في حديث لبرنامج " المناورة" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "كتلة دولة القانون كانت دائمة لنظام 1،7 الانتخابي، ولم تكون داعمة لقرار اختيار نظام 1،9 لانه سيخدم الكتل الكبيرة".وأضاف نوري، أن "غالبية المحافظات تعاني من مشاكل خدمية وسياسية، وعزوف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات المحلية ستكون اشبه بالكارثة"، مؤكدا أن "الكتل السياسية الصغيرة ابرز الخاسرين في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة".

واشار نوري الى أن "المشاكل التي ترافق العملية الانتخابية اثناء الانتخابات تتحملها المفوضية"، مؤكدا بالقول "على الكتل السياسية والمفوضية ان يكون هناك تعاون مشترك فيما بنهم بهذا الشأن".



وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاثنين 22 تموز 2019، على تعديل مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها، واعتمد نسبة سانت ليغو 1.9.