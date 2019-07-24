نائب عن سائرون: نظام سانت ليغو 1،9 غير عادل

وقال الغزي في حديث لبرنامج " المناورة" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "بعض الكتل كان لديها هاجس ومتخوفة من تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة"، مشيرا الى انه "كان هناك احباط لدى بعض الكتل خوفا من ذلك التأجيل".وأضاف الغزي، أن "المشاركة كلما زادت كلما ستكون المنافسة قوية بين المرشحين والكتل السياسية، وقلة المقاعد في هذه الدورة ستجعل المنافسة اقوى بالتأكيد"، منوها الى أن "نظام سانت ليغو 1، 9 غير عادل الا ان كتلتنا كان همها الأول ان تجري الانتخابات".

وبشأن العزوف عن الانتخابات، اشار الغزي الى أن "العزوف عن الانتخابات كان موجود وما زال لعدت اسباب، وليس فقط للنظام الانتخابي بل هناك اسباب اخرى كالنقص بالخدمات وغيرها"، متوقعا أن "تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة قليلة".



وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاثنين 22 تموز 2019، على تعديل مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها، واعتمد نسبة سانت ليغو 1.9.