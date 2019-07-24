نائب عن سائرون: نظام سانت ليغو 1،9 غير عادل

رأى عضو تحالف سائرون النائب محمد الغزي، الاربعاء، أن نظام سانت ليغو 1،9 الذي صوت عليه مجلس النواب لاجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة "غير عادل"، فيما توقع أن تكون نسبة المشاركة في تلك الانتخابات قليلة.
وأضاف الغزي، أن "المشاركة كلما زادت كلما ستكون المنافسة قوية بين المرشحين والكتل السياسية، وقلة المقاعد في هذه الدورة ستجعل المنافسة اقوى بالتأكيد"، منوها الى أن "نظام سانت ليغو 1، 9 غير عادل الا ان كتلتنا كان همها الأول ان تجري الانتخابات".
وبشأن العزوف عن الانتخابات، اشار الغزي الى أن "العزوف عن الانتخابات كان موجود وما زال لعدت اسباب، وليس فقط للنظام الانتخابي بل هناك اسباب اخرى كالنقص بالخدمات وغيرها"، متوقعا أن "تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة قليلة".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاثنين 22 تموز 2019، على تعديل مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها، واعتمد نسبة سانت ليغو 1.9.
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