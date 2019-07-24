الصراعات تضرب تحالف الإخوان ومليشيا طرابلس

كشف التطورات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس تصدع التحالف بين جماعة الإخوان الإرهابية والمليشيات المسلحة، وذلك بعد اختطاف مجموعة مسلحة لقيادي إخواني بارز ووزير النفط الليبي السابق عبدالباري العروسي في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء.

ويرى مراقبون للشأن الليبي أن هذه الواقعة تمثل بداية تصعيد بين الطرفين المتحالفين، حيث يرى أحمد عطا الباحث بمنتدى الشرق الأوسط في لندن أن تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا فقد سيطرته الفعلية على أغلبية المليشيات بالعاصمة طرابلس.

وكشف عطا لـ"العين الإخبارية" أسباب الصراع الأخير بين تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا والمليشيات المسلحة التي يأتي أبرزها نقل الجماعة الإرهابية أموالها إلى جنوب أفريقيا من خلال عمليات تهريب أموال ممنهجة في محاولة لتسهيل الهروب.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ التي تم تحويلها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا إلى بنوك جنوب أفريقيا بلغت حتى الآن أكثر من ٣.٢ مليار دولار.

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وأضاف أن هذه الأموال هي حصيلة استثمارات الجماعة وأنقرة في المواد الاستيرادية القادمة من تركيا، بالإضافة إلى سرقة وتهريب النفط على مدار 4 سنوات مضت، نفذها تنظيم فجر ليبيا الجناح العسكري للإخوان الإرهابية في ليبيا.

ونوَّه عطا بأن الصراعات بدأت تضرب تحالف الإخوان ومليشيات طرابلس، بعد أن كانا شركاء في عمليات النهب، لذا باتت بعض المليشيات تمثل تهديدا لقيادات الإخوان الذين نجحوا في تهريب ثرواتهم إلى بنوك جنوب أفريقيا.

ويسيطر الجيش الليبي على مناطق واسعة بالعاصمة طرابلس، وتمكن من تطويقها في 8 محاور، كما تمكن من الوصول إلى مسافات قريبة من قلب العاصمة طرابلس، حيث يبعد حوالي 5 كيلومترات منها، بحسب تصريح سابق للمتحدث باسم غرفة عملية الجيش الليبي.

وكانت وسائل إعلام عدة تابعة للجماعة الإرهابية ورموزها، تداولت أنباء عن اختطاف ما أسمته مسلحين مجهولين لوزير النفط الليبي السابق والقيادي بجماعة الإخوان الإرهابية عبدالباري العروسي في منطقة السراج جنوب العاصمة.

وشغل العروسي المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية الذي ينحدر من مدينة الزاوية (التي تسطر عليها الجماعة الإرهابية وخرج منها الإرهابي أبوعبيدة الزاوي شعبان هدية والقيادي الإخواني رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري)، وشغل منصب وزير النفط في حكومة علي زيدان منذ عام 2012 حتى 2014.