سحل على الهواء.. مليشيا الحوثي تُمثِّل بجثث شيوخ القبائل المُعارضة

شكرا لقرائتكم خبر عن سحل على الهواء.. مليشيا الحوثي تُمثِّل بجثث شيوخ القبائل المُعارضة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)فضح مقطع فيديو متداول ممارسات مليشيات الحوثي الدموية في اليمن، حيث سحلت المليشيا الانقلابية التابعة لإيران ومثلت بجثة القيادي القبلي مجاهد قشيرة الغولي.
وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة العربية عبر «تويتر»، عناصر المليشيا الإرهابية خلال سحل جثة الغولي بعد قتله، كما قاموا بتعليق الجثة عارية في مشهد يؤكد دموية وإجرام هذه المليشيات.
كما مثَّل الحوثيون سابقاً بجثة سلطان الوروري أحد شيوخ قبائل عذر بعد قتله في مديرية قفلة عذر في ظروف غامضة.
وارتفعت عمليات السحل والتنكيل والقتل الداعشية بعد تولي عم زعيم المليشيات عبدالكريم الحوثي منصب وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين.
كانت هذه تفاصيل خبر سحل على الهواء.. مليشيا الحوثي تُمثِّل بجثث شيوخ القبائل المُعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.