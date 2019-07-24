البيت الأبيض: شهادة «مولر» إحراج للديموقراطيين

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) وصف البيت الأبيض اليوم (الأربعاء) جلسة الاستماع في الكونغرس للمحقق الخاص روبرت مولر حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية بأنها «قمة الإحراج» للديموقراطيين. وقالت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض سيتفاني غريشام: إن «الساعات الثلاث الأخيرة تشكل قمة الإحراج للديموقراطيين»، وذلك بعد انتهاء جلسة الاستماع الأولى وقبيل بدء الجلسة الثانية والأخيرة، مضيفة «توقعوا المزيد من ذلك في النصف الثاني». وقال مولر في الجلسة الأولى إنه لم يبرئ الرئيس الأمريكي ترمب في تقريره حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية في عام 2016.

وصف البيت الأبيض اليوم (الأربعاء) جلسة الاستماع في الكونغرس للمحقق الخاص روبرت مولر حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية بأنها «قمة الإحراج» للديموقراطيين. وقالت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض سيتفاني غريشام: إن «الساعات الثلاث الأخيرة تشكل قمة الإحراج للديموقراطيين»، وذلك بعد انتهاء جلسة الاستماع الأولى وقبيل بدء الجلسة الثانية والأخيرة، مضيفة «توقعوا المزيد من ذلك في النصف الثاني». وقال مولر في الجلسة الأولى إنه لم يبرئ الرئيس الأمريكي ترمب في تقريره حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية في عام 2016.

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