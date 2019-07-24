شكرا لقرائتكم عقيلة صالح: الإخوان نصبوا السراج رئيساً للمجلس الرئاسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن بلاده تتعرض منذ سنوات لمؤامرة دولية.

وأضاف صالح في مقابلة مع "العربية" أن تركيا وقطر وجماعة الإخوان من المتآمرين على ليبيا، معتبراً أن بريطانيا وإيطاليا لعبتا دوراً في التآمر.

واعتبر صالح أن جماعة الإخوان هي من نصب فايز السراج رئيساً للمجلس الرئاسي، لذلك لا يرفض طلباً لهم، وفق قوله.

وأوضح أنه "طلبنا مراراً من السراج ترك الإخوان وميليشيات طرابلس لكنه رفض ذلك"، مشيراً إلى أن تدخل تركيا في ليبيا لصالح الإخوان أصبح واضحاً.

وقال صالح: "نحن في حرب ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا، ونحارب بأسلحة قديمة"، معتبراً وجود المصرف المركزي في طرابلس سبب التحالف بين الميليشيات والسراج.

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وكشف أن الجيش الليبي يتعاون مع بلاد "صديقة" للحصول على الدعم والسلاح.

الطيران التركي

وميدانيا قال الجيش الليبي، الأربعاء، إن قواته تتقدم بجميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس، رغم محاولات الطيران التركي الداعم لقوات حكومة الوفاق عرقله تقدمه نحو أهدافه.

وأضاف، في بيان، أن وحداته المسلحة سيطرت على مواقع جديدة بعد اشتباكات عنيفة بدأت منذ فجر الثلاثاء، حيث تمكنت وحدات اللواء 73 مشاة والكتيبة 127 مشاة من تضييق الخناق أكثر على تمركزات قوات حكومة الوفاق خلف معسكر النقلية وبالقرب من طريق الأصفاح التابع لبلدية قصر بن غشير، مشيراً إلى أنّ الطيران التركي المسيّر الذي وفر غطاء جوياً لقوات الوفاق، فشل في منع تقدّم الجيش لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلّحة والجماعات الإرهابية.

والثلاثاء، تمكنت قوات الجيش الليبي، من تحرير مناطق جديدة بمحوري الرملة والكازيرما، القريبين من محيط مطار طرابلس العالمي المطلّ على وسط العاصمة طرابلس، عقب معارك عنيفة مع المليشيات المسلحة، التي تقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق، بعد يوم واحد من تحقيقها تقدما ميدانيا في محوري عين زارة ووادي الربيع.

وأطلق الجيش الليبي الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.