شكرا لقرائتكم خليفة حفتر: قريبا سنحتفل بالنصر بتحرير العاصمة طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر إن هدفنا هو تحرير كامل الأراضي الليبية مؤكدا أنه سيتم الاحتفال قريبا بالنصر بتحرير العاصمة طرابلس.

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