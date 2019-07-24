الدفاع المدني: حادث صدم على اوتوستراد المدينة الرياضية

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصر المديرية نقلوا رجلاً من الجنسية البغلادشية الى ​مستشفى بيروت الحكومي​ اصيب اثر ​حادث صدم​ على اوتوستراد ​المدينة الرياضية​ في بيروت.

وقد توجه العناصر لتنفيذ المهمة على متن دراجة الإسعاف Moto ambulance للتمكن من تقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصاب تلافياً لزحمة السير التي تعيق وصول سيارة الاسعاف في الوقت المناسب.