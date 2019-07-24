الدفاع المدني: حادث صدم على اوتوستراد المدينة الرياضية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصر المديرية نقلوا رجلاً من الجنسية البغلادشية الى مستشفى بيروت الحكومي اصيب اثر حادث صدم على اوتوستراد المدينة الرياضية في بيروت.
وقد توجه العناصر لتنفيذ المهمة على متن دراجة الإسعاف Moto ambulance للتمكن من تقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصاب تلافياً لزحمة السير التي تعيق وصول سيارة الاسعاف في الوقت المناسب.
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