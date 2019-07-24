ردّ عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​ على رد وزيرة ​الطاقة​ والمياة ​ندى بستاني​، في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، قائلًا: "معاليك، كنتُ في ​مجلس النواب​ وشاهدت ما جرى. في كل الأحوال، أنا أقول ​خطة الكهرباء​ ومراجعة النائب شوقي دكاش أوجبت ما تم من إلغاء للمناقصة، ولكن أليس من مسؤول ليحاسب حول إجراء مناقصة على موضوع تم الغاؤه في الخطة؟ هذا أقل الايمان".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم للبستاني: خطة الكهرباء ومراجعة دكاش أوجبت ما تم من إلغاء للمناقصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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