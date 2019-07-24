أكد مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الهندسية أنطوان سعيد في حديث تلفزيوني له أن "مشروع ​أوتوستراد جونية​ كبير، وكان هناك شروط عالية المستوى على الشركات التي ترغب في التزامه، واليوم تم تلزيمه وهناك متعهد ربح المناقصة "، مشيراً الى أن "البروتوكول الاداري سيحصل كما اي مشروع".

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية: مشروع أوتوستراد جونية تم تلزيمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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