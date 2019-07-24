أعلن المكتب الإعلامي ل​محافظ​ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​ في بيان أنه "بتوجيهات المحافظ نهرا القائم بأعمال بلدية ​المنية​، أشرف رئيس قسم المحافظة ورئيس اتحاد بلديات المنية خالد دهيبي ورئيس بلدية ​بحنين​ مصطفى وهبه على ازالة ​النفايات​ من شوارع المنية ونقلها بواسطة ​الشاحنات​ الى مخازن معمل فرز النفايات في المدينة، وذلك بشكل موقت حتى يتم تأمين البديل".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقل نفايات من شوارع المنية الى مخازن معمل الفرز موقتا بتوجيهات نهرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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