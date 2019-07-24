وفد من الجالية الفلسطينية في هولندا زار مقر السفارة اللبنانية

زار وفد من الجالية الفلسطينية في ​هولندا​ برئاسة رئيس الجالية الفلسطينية ايمن نجمة، مقر السفارة ال​لبنان​ية في المملكة الهولندية حيث التقى سفير ​الجمهورية​ اللبنانية في هولندا السيد ​عبد الستار عيسى​.

وقد بحث الوفد مع عيسى القرار الذي اصدره وزير العمل كميل أبو سليمان والذي يخص عمل الفلسطينيين في الجمهورية اللبنانية وانعكسات مثل هذا القرار على الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني هناك وتأثيره على الدور الفلسطيني الذي يمارسه ​اللاجئون الفلسطينيون​ من موقعهم فيه.

بدوره، أكد السفير علاقة الاخوة و​المحبة​ التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني وتكامل دورهم في مواجهة المخططات التي تحيق بقضايا المنطقة

كما سلم الوفد السفير رسالة مكتوبة عبرت عن دعم الجالية الفلسطينية في هولندا للاجئين الفلسطينيين في لبنان و حملت موقفها الرافض للقرار الوزاري الاخير داعية ​الحكومة اللبنانية​ وصناع القرار في البلد الى التحرك الفوري لطي هذا القرار و الغاء نفاذيته المتعلقة ب​اللاجئين الفلسطينيين​.