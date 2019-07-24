قتلى وجرحى بسقوط قذائف صاروخية على الحمدانية وسيف الدولة في حلب

أفادت معلومات ​صحفية​ بسقوط عدد من القتلى والجرحى وأضرار مادية كبيرة، جرّاء سقوط عدد من القذائف الصاروخية على حيي الحمدانية وسيف الدولة في ​مدينة حلب​ السورية، مصدرها المجموعات المسلحة.

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