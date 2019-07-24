لفت رئيس قسم التحقيقات الجنائية بالشرطة السريلانكية رافي سنيفيراتني إلى أن "الشرطة لم تعثر على أدلة كافية تثبت ضلوع عناصر "داعش" بشكل مباشر في تفجيرات عيد الفصح"، مشيراً إلى أن "أعضاء في جماعتين محليتين غير مشهورتين، هما "جماعة التوحيد الوطنية" و"جمعية ملة إبراهيم"، نفذوا التفجيرات".
وأودت الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في كولومبو بشرق البلاد في عيد الفصح الماضي بحياة أكثر من 250 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة سريلانكا: لا أدلة تربط "داعش" مباشرة بتفجيرات عيد الفصح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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