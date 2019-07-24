شرطة سريلانكا: لا أدلة تربط "داعش" مباشرة بتفجيرات عيد الفصح

لفت رئيس قسم التحقيقات الجنائية ب​الشرطة​ السريلانكية رافي سنيفيراتني إلى أن "الشرطة لم تعثر على أدلة كافية تثبت ضلوع عناصر "داعش" بشكل مباشر في تفجيرات ​عيد الفصح​"، مشيراً إلى أن "أعضاء في جماعتين محليتين غير مشهورتين، هما "جماعة التوحيد الوطنية" و"جمعية ملة إبراهيم"، نفذوا التفجيرات".

وأودت الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في ​كولومبو​ بشرق البلاد في عيد الفصح الماضي بحياة أكثر من 250 شخصا.